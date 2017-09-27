Она погибла.

Днем 26 сентября 2017 года в Перми на улице Мира 81-летняя пенсионерка попала под колеса автобуса. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

"Автобус сбил бабушку перебегавшую дорогу даже по сторонам не смотрела", "115 автобусы всегда летают как угорелые. Гонки устраивают с остальными атобусами", - пишут пермяки в соцсети "Вконтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили "Уралинформбюро", что пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. В это время водитель автобуса при обгоне выехал на трамвайные пути. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. Спустя некоторое время она скончалась.

По факту аварии проводится проверка.