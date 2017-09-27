Его ищут с мая.

В Югре пятый месяц ищут вахтовика из Самарской области. Последний раз 40-летнего Виталия Арнаутова видели ранним утром 11 мая 2017 года на Кечимовском месторождении. Он сообщил напарнику, что его супруга заболела, и он собирается уехать в Самару. Мужчина вышел из жилого вагончика и пропал, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Рост мужчины 170-175 сантиметров. Он плотного телосложения. Волосы темные с проседью.

В день исчезновения Виталий Арнаутов был одет в зеленую ветровку с надписью "ПромГеоСервис" и черные брюки, обут в черные туфли. При себе у него была спортивная сумка с личными вещами.

По факту пропажи вахтовика проводится проверка. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении или обстоятельствах исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (3462) 74-73-41, 8-922-79-86-121 или 8-950-502-74-52.