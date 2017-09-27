Собственного вертолета.

На аэродроме Анапы члена экипажа вертолета МИ-8 разрубило лопастью при запуске двигателя. Мужчину экстренно доставили в реанимацию. СМИ сообщают, что он скончался.

Инцидент произошел 26 сентября 2017 года около 15.30 на стоянке №16, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЮСУ на транспорте СК РФ. Предположительно, пострадавший стоял слева от борта.

Следственные органы уже проводят проверку по факту травмирования, подчеркнули в ведомстве. После будет принято процессуальное решение.