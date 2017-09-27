Он пытался помочь пострадавшим.

Актер Егор Клинаев, сыгравший в сериале "Физрук", погиб в результате массового ДТП, произошедшего в ночь на 27 сентября 2017 года на МКАД. 18-летний артист проезжал мимо крупной аварии, в которой столкнулись 3 машины. Он решил остановиться и помочь пострадавшим, передает Lenta.ru.

Молодой человек припарковался рядом с местом происшествия и вышел на дорогу. Там его и еще двоих местных жителей сбила Honda, водитель которой просто не заметил покореженные автомобили на соседней полосе. После этого иномарка врезалась в другую машину и задела еще две.

Клинаев умер на месте, двоих пострадавших госпитализировали, сообщает "Уралинформбюро".

В сериале "Физрук" Егор Клинаев сыграл школьника Никиту Серебрянского, одного из ухажеров главной героини Саши. Также он снимался в трилогии "Частное пионерское", картинах "Чемпионы", "Власик. Тень Сталина", "Дельта", "Полицейский с Рублевки в Бескудниково" и "Операция "Кукловод".