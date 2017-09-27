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На узбекской свадьбе 166 человек отравились яйцамиСегодня в 17:12

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94 остаются в больнице.

В Узбекистане 166 человек угодили на больничные койки после свадебного застолья. Массовое отравление случилось 25 сентября в Ромитанском районе (Бухарская область). Все пострадавшие ели блюдо, приготовленное из яиц.

В пресс-службе минздрава Узбекистана "Уралинформбюро" сообщили, что на лечении в медучреждениях остаются 94 человека, остальных отправили домой. Состояние пациентов удовлетворительное. "Тяжелых больных нет", – подчеркнули в министерстве. Всем пострадавшим поставили диагноз "острая диарея, пищевое отравление".

Стоит отметить, что на место происшествия выехали руководители Республиканского научного центра экстренной медпомощи, Центра государственного санэпидконтроля, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Все они будут изучать эпидемическую ситуацию в Ромитанском районе.

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