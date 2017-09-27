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В Туринске рабочего убило токомСегодня в 16:14

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Возбуждено дело.

В Туринске 45-летний рабочий погиб во время ремонта тепловой сети. Мужчину убило током, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла у одного из домов на улице Путейцев. Рабочие укладывали бетонные лотки с помощью грузового автокрана, который находился вблизи необесточенной линии электропередач. Один из рабочих взялся за металлическую стропу, через которую прошел ток. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Устанавливается виновное лицо.

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