В арендованной машине.

26 сентября 2017 года на трассе в Абинском районе (Краснодарский край) обнаружили машину с трупами двух мужчин. Как оказалось, погибшие - жители Магнитогорска 32 и 33 лет.

Как пишет U24, южноуральцы ушли из дома 11 сентября 2017 года и не вернулись. По предварительным данным, они отравились угарным газом в арендованной Daewoo Nexia. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Получить оперативный комментарий в СУ СКР по Краснодарскому краю "Уралинформбюро" не удалось.