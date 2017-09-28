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Под Екатеринбургом ограбили дом экс-депутата свердловского ЗакСоСегодня в 10:35

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Камеры все сняли.

Неизвестные ограбили дом экс-депутата свердловского Заксобрания Евгения Артюха, расположенный под Екатеринбургом. Политик подтвердил этот факт "Уралинформбюро", но от комментариев воздержался.

"Могу лишь сказать, что дом оборудован видеокамерами, они все засняли. Работает полиция. Слава богу, все живы-здоровы", - сказал политик, в настоящее время находящийся в Москве.

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