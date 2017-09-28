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Омич требует миллион с березовского завода за пересадку кожиСегодня в 11:46

  • Текст

Спустя 8 лет после травмы.

Житель Омска требует через суд взыскать миллион с Березовского электрометаллургического завода за пересадку кожи.

Как пишет "НГС. Омск", в 2009 году мужчина работал уборщиком горячего металла на заводе. После несчастного случая его госпитализировали с ожогами рук и грудной клетки, переломами ребер и сотрясением мозга. Пострадавшему потребовалась операция по пересадке кожи.

Повреждения оценили как тяжелые. Спустя 8 лет омич решил обратиться в суд с иском к работодателю, передает "Уралинформбюро".

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