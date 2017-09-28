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В аэропорту Алматы горел самолетСегодня в 13:47

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В рамках учений.

28 сентября 2017 года жителей Алматы переполошил дымящийся самолет на летном поле местного аэропорта. Видео тут же разошлось по соцсетям, пользователи которых пытались выяснить друг у друга подробности произошедшего.

Оказалось, что никакого ЧП не случилось. В воздушной гавани проходили учения с участием аварийно-спасательных команд, передает "Уралинформбюро". В тренировке был задействован списанный лайнер авиакомпании Bek Air. Для имитации возгорания, возникшего после разлива топлива при дозаправке судна, использовались дымовые шашки.

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