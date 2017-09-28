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Малайзийских подростков обвинили в смерти 23 человекСегодня в 14:52

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Которые подожгли интернат.

Малайзийский суд признал двоих подростков причастными к умышленному поджогу школы-интерната в Куала-Лумпуре 14 сентября 2017 года. Тогда в огне погибли 21 ребенок и 2 учителя, сообщает "Уралинформбюро". Им предъявлены обвинения в убийстве.

Сотрудники городских экстренных служб сразу же предположили, что причиной пожара стал поджог. В причастности к происшествию подозревали еще пятерых малайзийцев. Одного из них отпустили в связи с отсутствием достаточных доказательств. Как отмечают "Известия", никто из проходящих по делу не учился в сгоревшем интернате: все они жили в соседнем районе.

По законам страны, за подобное преступление обвиняемому грозит смертная казнь через повешение. Однако причастных к поджогу ждет более мягкая кара, поскольку они не достигли совершеннолетия. Им могут назначить тюремные сроки, телесное наказание, штрафы и содержание в специальном учебном учреждении для преступников.

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