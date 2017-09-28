Пассажиры и экипаж чудом остались живы.

В Сети появились фотографии "Боинг-737", который по пути из Эд-Дамазина (Судан) в международный аэропорт Хартума был атакован птицами. Нос самолета оказался буквально разорван в клочья, сообщает "Уралинформбюро".

По данным СМИ, внутри лайнера обнаружены окровавленные останки пернатых. Однако на корпусе авиасудна никаких следов нет: о происшествии свидетельствует только огромная дыра в фюзеляже.

Стоит отметить, что полет закончился благополучно только благодаря мастерству пилота, передает "Лайф".