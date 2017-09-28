Для спасения страны от засухи.

Правоохранительные органы Уганды задержали 44 подозреваемых в ритуальных убийствах. Один из них уже сознался в восьми эпизодах, сообщает "Уралинформбюро".

По сообщению Newsru.com, целители и колдуны африканской страны приносят в жертву детей, чтобы вызвать дождь и спасти Уганду от засухи. Знахари считают, что только таким образом можно успокоить духов. Судя по найденным останкам, малышей медленно убивали в результате ритуала: у них нет зубов, ушей, губ и гениталий.

Стоит отметить, что погибших может быть намного больше: Уганда сейчас переживает тяжелые времена. Многие местные жители верят, что только жертвоприношение поможет прекратить засуху, из-за которой 1,6 миллиона населения страны находятся на грани голода.

По данным СМИ, сейчас в Уганде зарегистрировано 650 тысяч традиционных хилеров. Еще около трех миллионов народных целителей не желают официально заявлять о себе.