В Прикамье в многоквартирном доме прогремел взрывСегодня в 15:54
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Бытового газа.
В полдень 28 сентября 2017 года в Красновишерске прогремел взрыв. На кухне квартиры на втором этаже трехэтажного дома по улице Сосновой сдетонировала газовоздушная смесь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Взрывом были выбиты окно на кухне и входная дверь, возгорания не последовало, конструкции здания не разрушены. Травмирован один человек.
12 жителей дома были выведены из квартир, к настоящему моменту все они вернулись в жилища.
Причины произошедшего выясняются.
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