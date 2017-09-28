Бытового газа.

В полдень 28 сентября 2017 года в Красновишерске прогремел взрыв. На кухне квартиры на втором этаже трехэтажного дома по улице Сосновой сдетонировала газовоздушная смесь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Взрывом были выбиты окно на кухне и входная дверь, возгорания не последовало, конструкции здания не разрушены. Травмирован один человек.

12 жителей дома были выведены из квартир, к настоящему моменту все они вернулись в жилища.

Причины произошедшего выясняются.