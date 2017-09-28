Пострадал человек.

Днем 28 сентября 2017 под Екатеринбургом на 17-м километре Серовского тракта столкнулись два КамАЗа.

"Контейнеровоз камаз влетел в стоящих на полосе дорожников (тоже камаз)", - написал Илья Окулов в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, сейчас на месте работает полиция, обстоятельства аварии выясняются. Пострадал один человек, однако в ведомстве затруднились сказать, насколько тяжелые травмы он получил.