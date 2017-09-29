Трое детей пострадали.

В Риге Volvo въехал в группу детсадовцев и врезался в стену. По предварительным данным, 30-летний водитель потерял управление из-за проблем со здоровьем, сообщает "Уралинформбюро".

По информации РИА "Новости", автомобиль наехал на тротуар, по которому в тот момент воспитательница вела группу детей. Затем машина влетела в дом.

Пресс-служба местной полиции отмечает, что на месте уже работают специалисты. Госпитализированы трое детей.