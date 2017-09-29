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В Челябинске в ДТП с такси пострадал 13-летний школьник28 сентября в 18:53

  • Текст

И мужчина.

Утром 28 сентября 2017 года в Челябинске на Троицком тракте лоб в лоб столкнулись такси Renault Logan и Ford Fusion.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, на встречную полосу выехал 45-летний таксист. Он не справился с управлением.

Пострадали пассажиры Ford - 13-летний мальчик и 46-летний мужчина.

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