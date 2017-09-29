×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трехлетка расстрелял сверстников из пистолетаСегодня в 08:49

  • Текст

Они в реанимации.

В пригороде Детройта трехлетний ребенок устроил стрельбу, пострадали двое малышей.

В городе Дирборн (Мичиган, США) трехлетний ребенок расстрелял своих сверстников. Одному из раненых 2 года, второму 4, сообщает "Российская газета". Дошкольники госпитализированы в тяжелом, но стабильном состоянии. По предварительным данным, стрелявший ребенок случайно нашел оружие в доме.

В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей. Они не пострадали. Обвинений в связи с инцидентом пока никому не предъявлено. Полиция проводит расследование по факту инцидента, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой

"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой

На десятки лет?

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×