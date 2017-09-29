Ее подруги госпитализированы.

В Нижневартовске на улице Индустриальная в ночь на 27 сентября 19-летняя девушка за рулем Toyota Chaiser не справилась с управлением и влетела в столб. Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды окружного УГИБДД, перед аварией иномарку занесло.

В результате ДТП пассажиры легковушки, девушки 18 и 19 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия.