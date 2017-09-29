Пострадали трое.

Вечером 28 сентября 2017 года в Югре на на 843-м километре в районе месторождения "Приразломное" произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УМВД, во время движения у фуры МАЗ лопнуло колесо. Большегруз начало заносить влево. В это время в полуприцеп влетели попутные Chevrolet и Toyota Land Cruiser.

Пострадали 31-летний водитель Chevrolet и двое его пассажиров 27 и 33 лет.