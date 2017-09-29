После столкновения с УАЗом.

Днем 28 сентября 2017 года в Качканаре на улице Октябрьской 34-летний водитель Mazda 626 врезался в обгоняемый УАЗ. От удара иномарка съехала с дороги и протаранила жилой дом.

Виновник аварии получил перелом плеча, его 32-летний пассажир - рану колена.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель Mazda права не получал. Кроме того, он отказался от прохождения медосвидетельствования.