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Солдат из Магнитогорска пропал по пути домойСегодня в 11:13

О нем нет вестей 1,5 месяца.

24-летний военнослужащий из Магнитогорска Павел Басалгин пропал, возвращаясь домой со службы. Информация об этом размещена в группе "Легион-СПАС". Последний раз молодой человек выходил на связь 12 августа 2017 года из поезда во Владивостоке.

Тем временем, местные жители нашли сегодня в бизнес-центре на Ленина, 85 документы Павла, передает "Уралинформбюро".

Рост молодого человека 175 сантиметров. Он крепкого телосложения, волосы темно-русые. Может быть в очках. На правом предплечье у него есть татуировка (кельтский знак в виде костра).

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Павла, просят позвонить по телефонам: +7 908 053 31 26 либо в полицию.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
........ Сегодня в 11:24

Странно довольно. Если нашли доркументы, то их тогда кто-то туда принёс, так? Пусть смотрят что там на видеокамерах записано. Наверняка найдут того, кто принёс те документы. И зачем их туда принеси?

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