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Из-за угрозы взрыва эвакуировали свердловское правительствоСегодня в 12:21

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И резиденцию губернатора.

29 сентября 2017 года в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали здания свердловского правительства, резиденции губернатора Среднего Урала, МУГИСО, а также региональных министерства строительства и министерства образования.

Как сообщил "Уралинформбюро" собственный источник, сообщение о заложенной бомбе поступило по телефону.

Волна звонков о "минировании" началась в России 10 сентября. Людей эвакуировали из торговых центров, учебных заведений, с вокзалов, из зданий мэрий и аэропортов. Эвакуации проводились в том числе и на Урале - Перми, Новом Уренгое и Екатеринбурге. В уральской столице, в частности, в ночь на 12 сентября были эвакуированы посетители Южного автовокзала и ТРЦ "Гринвич". Спустя неделю торговый центр "атаковали" вновь, на это раз вместе с администрацией города, цирком и "Рубином".

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