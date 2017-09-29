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В резиденции Куйвашева бомбу не обнаружилиСегодня в 14:02

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Сотрудники вернулись в кабинеты.

Спецслужбы не обнаружили взрывное устройство в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По данным источника "Уралинформбюро", сотрудники вернулись на рабочие места.

Как рассказал корреспонденту агентству депутат регионального Заксобрания Алексей Коробейников, в здании правительства региона начали запускать сотрудников: полиция, спасатели и медики разъехались.

"Я сейчас приехал в министерство финансов, тут все спокойно, никого не эвакуируют, люди работают" - уточнил парламентарий.

Тем временем, саперов ждут в министерстве образования региона. Сотрудников ведомства начальство отправило в вынужденный "отгул", но некоторые все же намерены продолжит рабочий день и ждут отряд разминирования "Вымпел".

В пятницу неизвестные сообщили о минировании нескольких зданий в Екатеринбурге, среди которых – "белой дом", резиденции главы региона, здания МУГИСО, а также региональных министроя и минобра.

Серия сообщений о бомбе в уральской столице 29 сентября стала продолжением волны аналогичных сообщений, которая прокатилась по российским городам в начале сентября. Неизвестные сообщали о бомбах в торговых центрах, учебных заведениях, зданиях мэрий и аэропортов в различных регионах, в том числе и на Урале - в Перми, Новом Уренгое и Екатеринбурге.

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