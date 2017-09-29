Не пощадили даже детей.

В правоохранительные органы Екатеринбурга не прекращают поступать анонимные сообщения о минированиях. В списке "жертв" - Южный автовокзал, шесть торговых центров, десятки школ, фитнес-клубы, детские сады, бизнес-центры, Главпочтамт, Кировский райсуд, ряд социальных и культурных объектов. Всего насчитывается порядка полусотни зданий, передает "Уралинформбюро".

Также стало известно, что атаке подверглись здания в Верхней Пышме и Горном Щите.

К эпицентрам стянуты все спецслужбы из Екатеринбурга и прилегающих территорий. Спасателей "выдергивают" с выходных, объявлен сбор по тревоге.

Следует напомнить, что 29 сентября "минеры" начали со здания свердловского правительства, МУГИСО и резиденции губернатора. Спустя некоторое время начали поступать сообщения о бомбах в ряде министерств, Общественной палате и других правительственных структурах.

На данный момент уже известно, чтов резиденции губернатора и правительстве взрывных устройств не обнаружено. "Пока ничего не находят, похоже на хакерскую атаку", - сообщил источник "Уралинформбюро" в спецслужбах.

По одной из версий, за массовыми "минированиями" в российских городах может стоять международная хакерская группировка, цель которых - заработать.

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