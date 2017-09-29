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В Полевском мужчина пришел в школу с ружьемСегодня в 15:42

  • Текст

Забрать внука.

В школу № 21 в Полевском заявился нетрезвый пенсионер с охотничьим ружьем, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Инцидент произошел 27 сентября. Директор школы тут же вызвала полицию.

"Сыщики задержали владельца ствола и доставили для разбирательства в дежурную часть. Им оказался местный житель 1951 года рождения. Как выяснилось, он пришел встретить своего внука. У него были натянутые отношения с зятем. Ружье взял на тот случай, если бы родственник запретил повидаться с ребенком", – уточнил Валерий Горелых.

Ружье оказалось не заряжено. Решается вопрос о лишении мужчину разрешения на хранение оружия.

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