Забрать внука.

В школу № 21 в Полевском заявился нетрезвый пенсионер с охотничьим ружьем, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Инцидент произошел 27 сентября. Директор школы тут же вызвала полицию.

"Сыщики задержали владельца ствола и доставили для разбирательства в дежурную часть. Им оказался местный житель 1951 года рождения. Как выяснилось, он пришел встретить своего внука. У него были натянутые отношения с зятем. Ружье взял на тот случай, если бы родственник запретил повидаться с ребенком", – уточнил Валерий Горелых.

Ружье оказалось не заряжено. Решается вопрос о лишении мужчину разрешения на хранение оружия.