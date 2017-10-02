Погибла пенсионерка.

1 октября 2017 года в 16.40 в Березовском на улице Кирова произошла авария, в результате которой погиб пешеход.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 33-летний водитель Nissan X-Trail, двигавшийся со стороны улицы Ленина, на подъезде к Пушкина намеревался совершить обгон, однако не справился с управлением. Внедорожник вынесло с проезжей части на остановочный комплекс, рядом с которым был припаркован Suzuki Grand Vitara. Последний от удара Nissan наехал на 77-летнюю женщину. Она скончалась на месте.

Травмы в результате ДТП получил водитель X-Trail. Мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.