Он возвращался домой по темной трассе.

На 180-м километре трассы Екатеринбург - Серов 30 сентября под колесами Volvo погиб 53-летний житель Нижнего Тагила. Мужчина возвращался домой из Верхней Туры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УМВД.

Водитель рассказал, что не заметил человека, который шел по трассе в темной одежде. Фонарей на данном участке дороги не предусмотрено, а видимость не превышала 30 метров. Автомобилист резко ударил по тормозам и вывернул руль вправо, но избежать столкновения не удалось.



Фото: 66.мвд.рф