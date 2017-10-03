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На Серовском тракте в ДТП погиб пешеход02 октября в 11:48

  • Текст

Он возвращался домой по темной трассе.

На 180-м километре трассы Екатеринбург - Серов 30 сентября под колесами Volvo погиб 53-летний житель Нижнего Тагила. Мужчина возвращался домой из Верхней Туры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УМВД.

Водитель рассказал, что не заметил человека, который шел по трассе в темной одежде. Фонарей на данном участке дороги не предусмотрено, а видимость не превышала 30 метров. Автомобилист резко ударил по тормозам и вывернул руль вправо, но избежать столкновения не удалось.


Фото: 66.мвд.рф

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