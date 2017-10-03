Который ехал на мотоцикле.

Вечером 29 сентября в поселке Перегребное (Октябрьский район) в ДТП погиб 15-летний подросток. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД. По официальным данным, подросток не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР. Также в отношении полицейского проводится служебная проверка.