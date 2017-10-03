Таблетки она принесла из дома.

В Югре проводится проверка по факту отравления двух школьников из поселка Пионерский транквилизаторами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 12-летняя ученица местной школы нашла дома упаковку "Феназепама". Таблетки она принесла на занятия, где предложила их одноклассникам, сказав, что это витамины. Транквилизаторы отведали 9 подростков, двое из них (12 и 13 лет) оказались на больничной койке с сильным отравлением. Остальные после осмотра были отпущены по домам под наблюдение родителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.