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Юная югорчанка накормила одноклассников транквилизаторами – двое в больнице02 октября в 09:38

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Таблетки она принесла из дома.

В Югре проводится проверка по факту отравления двух школьников из поселка Пионерский транквилизаторами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 12-летняя ученица местной школы нашла дома упаковку "Феназепама". Таблетки она принесла на занятия, где предложила их одноклассникам, сказав, что это витамины. Транквилизаторы отведали 9 подростков, двое из них (12 и 13 лет) оказались на больничной койке с сильным отравлением. Остальные после осмотра были отпущены по домам под наблюдение родителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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