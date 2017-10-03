Их личности устанавливают.

В Тюмени в здании на улице Ямская, которое сгорело 1 октября, спасатели обнаружили тела двух мужчин. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Следователям предстоит установить личности погибших, а также причину их гибели. Назначено проведение ряда экспертиз.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар произошел около часу ночи в бесхозном деревянном здании, расположенном в лесополосе.