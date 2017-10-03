В конце минувшей недели.

Сразу несколько юных свердловчан пострадали в ДТП в конце минувшей недели.

1 октября 2017 года в Каменске-Уральском 38-летний водитель ВАЗ-21140, имея водительский стаж всего 4 месяца, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Сотрясение головного мозга и гематомы получила 4-летняя девочка, которая перевозилась в бустере.

Вторая авария произошла 29 сентября на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда. 53-летний водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21121. Погиб 41-летний водитель отечественной легковушки и пострадали двое 5-летних мальчиков. Они получили травмы головы и различные переломы.

Установлено, что дети перевозились без детских удерживающих устройств и были пристегнуты только ремнями безопасности, передает "Уралинформбюро".



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области