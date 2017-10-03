Пострадали 8 человек.

Утром 2 октября на 83 км автодороги Екатеринбург - Тюмень столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль Great Wall. В микроавтобусе ехали 20 пассажиров, восьмерым из них понадобилась помощь медиков.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловской ГИБДД. Он не справился с управлением и выехал на встречку.



Фото: ГИБДД Свердловской области