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На Южном Урале легковушка влетела под фуру02 октября в 12:31

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Погибли три женщины.

Вечером 1 октября на 1814 километре трассы М5 Москва - Челябинск Mitsubishi Space Star влетела под грузовик Scania. В аварии погибла водитель легковушки и две ее пассажирки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, 21-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стоит напомнить, что 25 сентября 2017 года на этом же месте при столкновении двух легковушек погибли три человека.

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