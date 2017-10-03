Погибли три женщины.

Вечером 1 октября на 1814 километре трассы М5 Москва - Челябинск Mitsubishi Space Star влетела под грузовик Scania. В аварии погибла водитель легковушки и две ее пассажирки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, 21-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стоит напомнить, что 25 сентября 2017 года на этом же месте при столкновении двух легковушек погибли три человека.