Один госпитализирован.

Утром 2 октября на подъезде к Сургуту в ДТП погибли два человека. Столкнулись ВАЗ-21104 и Hyundai HD78, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УМВД.

По предварительным данным, 24-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу. Водитель ВАЗа и его 29-летний пассажир погибли на месте. 31-летняя женщина, которая также находилась в "десятке", госпитализирована в окружную клиническую больницу Сургута.