Он погиб.

На железнодорожной станции Тюмени 46-летний мужчина погиб под колесами поезда. Трагедия произошла днем 29 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Мужчина переходил пути по настилу перед приближающимся составом. За собой он вел сумку на колесиках. Локомотив зацепил багаж и увлек за ним пешехода. Мужчина получил множественные ранения и скончался в машине скорой.

В этот же день на станции Кольцово в Екатеринбурге пассажирский поезд "Самара – Нижневартовск" насмерть сбил 61-летнего мужчину. Он шел в габаритах приближающегося состава. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По обоим происшествием ведется проверка.