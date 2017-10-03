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В Тюмени мужчину затащило под поезд из-за сумки02 октября в 12:16

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Он погиб.

На железнодорожной станции Тюмени 46-летний мужчина погиб под колесами поезда. Трагедия произошла днем 29 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Мужчина переходил пути по настилу перед приближающимся составом. За собой он вел сумку на колесиках. Локомотив зацепил багаж и увлек за ним пешехода. Мужчина получил множественные ранения и скончался в машине скорой.

В этот же день на станции Кольцово в Екатеринбурге пассажирский поезд "Самара – Нижневартовск" насмерть сбил 61-летнего мужчину. Он шел в габаритах приближающегося состава. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По обоим происшествием ведется проверка.

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