Двое погибли.

Неизвестный открыл стрельбу по людям во время концерта в Лас-Вегасе. По данным местных изданий, пострадали не менее 20 человек, двое погибли.

Как сообщает Daily Mirror, было не менее трех стрелков, которые вели огонь с 32-го этажа рядом стоящего казино. Им удалось скрыться. Полиция города перекрыла дороги и оцепила периметр. Местным жителям и туристам рекомендовано воздержаться от поездок в центр. Аэропорт Лас-Вегаса временно отложил все рейсы, передает "Уралинформбюро".

Концерт проводился в рамках фестиваля музыки кантри. По предварительным данным, его посетили несколько сотен человек.