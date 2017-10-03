В ванне.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка в поселке Рощино (Сосновский район). По предварительным данным, молодой человек принимал ванну и уронил в воду сотовый телефон, подключенный к электрической сети

При досмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Проводится судебно-медицинское исследование, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.