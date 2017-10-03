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Челябинского подростка убил мобильник02 октября в 12:48

В ванне.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка в поселке Рощино (Сосновский район). По предварительным данным, молодой человек принимал ванну и уронил в воду сотовый телефон, подключенный к электрической сети

При досмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Проводится судебно-медицинское исследование, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
.......... 02 октября в 13:06

Кстати, это всем ещё и известный способ убийства, сколько раз в фильмах такое показывали

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