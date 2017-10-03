В Екатеринбурге школьница выпала из окна общежития СУНЦа02 октября в 13:27
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Девушка госпитализирована.
В Екатеринбурге с балкона третьего этажа общежития специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) на улице Данилы Зверева выпала 16-летняя девушка. Она получила тяжелую травму спины и находится в реанимации.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №3 1 октября. По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
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