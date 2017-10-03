Девушка госпитализирована.

В Екатеринбурге с балкона третьего этажа общежития специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) на улице Данилы Зверева выпала 16-летняя девушка. Она получила тяжелую травму спины и находится в реанимации.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №3 1 октября. По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.