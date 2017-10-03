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Число погибших на концерте в Лас-Вегасе превысило 20 человек02 октября в 14:19

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Еще 100 ранено.

В результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе, по данным местной полиции, погибли более 20 человек, не менее 100 получили ранения, сообщают "Известия".

"Подозреваемый застрелен на 32-м этаже Mandalay Bay Hotel and Casino", - сказал во время пресс-конференции шериф Джозеф Ломбардо.

По его словам, стрелок был местным жителем. Его имя пока не называется, сейчас полиция охотится за его предполагаемым сообщником.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в районе гостиничного развлекательного комплекса во время фестиваля музыки кантри, мужчина открыл огонь по зрителям с балкона высотного здания.

Сразу после инцидента сообщалось о гибели не менее двух человек и о 24 пострадавших.

Ранее по теме:
На фестивале в Лас-Вегасе расстреляли несколько десятков человек

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