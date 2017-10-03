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Южноуралец на "копейке" сбил инспектора ДПС и скрылся02 октября в 15:44

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Полицейский в тяжелом состоянии.

В селе Травники (Чебаркульский район) 30 сентября водитель ВАЗ-2101 сбил инспектора ДПС и скрылся с места происшествия. Сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР Челябинской области. В региональном ГУ МВД уточнили, что подозреваемый в совершении преступления установлен. Проводится комплекс мероприятий по его розыску и задержанию.

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