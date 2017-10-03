Предварительно – одиночка.

Стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе устроил 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Об этом рассказал шериф городской полиции Джозеф Ломбардо, сообщают местные СМИ.

По его словам, в доме Пэддока был найден целый арсенал огнестрельного оружия. По предварительным данным, мужчина не был связан с какой-либо экстремистской организацией, передает "Уралинформбюро".

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования жертвам и семьям пострадавших от стрельбы.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 октября 2017 г.

Стоит отметить, что точное число жертв пока неизвестно. На данный момент известно о 50 погибших и 200 пострадавших, 12 из них находятся в критическом состоянии. Трагедию уже назвали самым кровопролитным случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия в истории США.

В Ростуризме сообщают, что сейчас в Лас-Вегасе находится около полусотни россиян. Информации о том, пострадали ли они на фестивале, пока нет.

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