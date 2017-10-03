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В Югре КамАЗ расплющил легковушку02 октября в 17:46

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Водитель иномарки погиб.

На 846 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск около полудня 2 октября столкнулись КамАЗ и Volkswagen. Водитель грузовика проигнорировал правила приоритета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД Югры.

60-летний водитель КамАЗа двигался в сторону Тюмени. При повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, который ехал во встречном направлении. Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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