Игровой комнаты.

Поход в кафе "Теремок" едва не стоил жизни 6-летней жительнице Югорска. 1 октября девочка играла в детской зоне заведения и попала головой в петлю подвесного устройства, которая передавила шею ребенка.

В настоящее время малышка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Деятельность кафе приостановлена.

Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора выяснят, соответствует ли оборудование игровой комнаты требованиям безопасности. Также будет дана оценка действиям администрации и работников "Теремка".