Организована проверка.

2 октября 2017 года в Нижнем Тагиле на тренировке по плаванию утонул 7-летний мальчик. Трагедия произошла в Дзержинском районе города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительный осмотр тела погибшего не выявил признаков криминальной смерти. Для определения точной причины гибели ребенка назначена судебная медицинская экспертиза.

Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.