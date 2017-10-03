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За утро в Екатеринбурге произошло 35 ДТПСегодня в 10:04

До СТО не доехали.

Из-за снегопада в Екатеринбурге утром 3 октября произошло 35 аварий. Из-за погодных условий резко снизилось сцепление колес с дорогой и ухудшился обзор, пешеходам стало сложнее передвигаться, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД.

В утренний час пик мегаполис встал в 9-балльные пробки. Видимо, автомобилисты поплатись за свою нерасторопность – поездку в шиномонтажки многие решили отложить. Накануне очередей в СТО замечено не было.

В таких погодных условиях госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, по минимуму перестраиваться и отказаться от поездок, если на автомобили стоит летняя резина.

Ранее по теме:
Где в Екатеринбурге ехать плохо: город встал в 9-балльных пробках
Очередей нет: гололедица не загнала екатеринбуржцев в шиномонтажки

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1 комментариев из 1 | смотреть все
огась Сегодня в 10:25

Как всегда, в России снег выпадает как в первый раз. Никто не готов и сильно удивляется

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