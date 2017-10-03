До СТО не доехали.

Из-за снегопада в Екатеринбурге утром 3 октября произошло 35 аварий. Из-за погодных условий резко снизилось сцепление колес с дорогой и ухудшился обзор, пешеходам стало сложнее передвигаться, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД.

В утренний час пик мегаполис встал в 9-балльные пробки. Видимо, автомобилисты поплатись за свою нерасторопность – поездку в шиномонтажки многие решили отложить. Накануне очередей в СТО замечено не было.

В таких погодных условиях госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, по минимуму перестраиваться и отказаться от поездок, если на автомобили стоит летняя резина.

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