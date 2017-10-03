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В Екатеринбурге загорелся частный домСегодня в 13:03

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Площадь пожара – 300 "квадратов".

В столице Урала днем 3 октября загорелся двухэтажный частный дом и дворовые постройки на улице Ляпустина. На месте ЧП работают пожарные расчеты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огнеборцы работали по второму номеру сложности. К часу дня пожар был локализован. Пострадавших нет. Очевидцы в соцсетях рассказали, что владельцев дома на месте не было. Причины пожара устанавливаются.

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