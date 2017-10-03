Пострадали 10 человек.

В Челябинской области за прошедшие сутки произошло 167 аварий (без учета происшествий в столице Южного Урала), из которых 112 были связаны с погодными условиями – с утра в регионе наблюдался обильный снегопад. В них пострадали 10 человек, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по региону.

"Из-за погодных условий на автодороге Москва — Челябинск затруднено движение на перевале через Уреньгу. В западной части области до сих пор продолжается снегопад. Дорожная техника не справляется с расчисткой дорог из-за скопившегося транспорта. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС", – сообщили в ведомстве.

Инспекторы просят автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт.