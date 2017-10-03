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В Югре вахтовый автобус вылетел в кюветСегодня в 14:47

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Официально - пострадавших нет.

В Сургутском районе днем 3 октября в кювет вылетел вахтовый автобус. По данным пресс-службы окружного УМВД, водитель не справился с управлением.

"По нашей информации, водитель в автобусе был один, пострадавших в результате аварии нет", - подчеркнул представитель ведомства в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".

Очевидцы в паблике "ЧП Сургут" во "ВКонтакте" уточняют, что авария произошла на 49-м километре автодороги Лянтор - Рогожниковское месторождение. Перевернулся автобус Лянторского автотранспортного предприятия. Судя по видео, опубликованному в группе, пассажиры в машине все-таки были. Одна из женщин, по данным свидетелей, получила травмы.

Стоит отметить, что дорожная ситуация на трассах в Югре сегодня ухудшилась из-за обильных снегопадов и гололедицы. Накануне для легковых автомобилей на 4 часа был закрыт участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск с 950 по 846 километр.

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