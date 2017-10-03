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Пенсионерка отравила пятерых внуков крысиным ядомСегодня в 15:02

  • Текст

По неосторожности.

В Ставропольском крае пятеро детей отравились крысиным ядом, двухлетняя девочка скончалась на месте.

Трагедия произошла в поселке Тихий (Буденновский район). 78-летняя женщина решила потравить крыс в своем доме и разложила по жилищу отраву фабричного производства. Через несколько дней в гости к пенсионерке пришли пятеро внуков. Надышавшись ядовитыми парами, они получили серьезное отравление. Двухлетняя малышка умерла дома, еще четверо детей были госпитализированы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая.

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