По неосторожности.

В Ставропольском крае пятеро детей отравились крысиным ядом, двухлетняя девочка скончалась на месте.

Трагедия произошла в поселке Тихий (Буденновский район). 78-летняя женщина решила потравить крыс в своем доме и разложила по жилищу отраву фабричного производства. Через несколько дней в гости к пенсионерке пришли пятеро внуков. Надышавшись ядовитыми парами, они получили серьезное отравление. Двухлетняя малышка умерла дома, еще четверо детей были госпитализированы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая.